Президент Азербайджану: «Судді, призначені УЄФА, своїми несправедливими та упередженими рішеннями намагаються перешкодити Карабаху на шляху до перемоги»
Алієв прокоментував матч сьомого туру Ліги чемпіонів проти Айнтрахта
близько 1 години тому
Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловився після перемоги Карабаха над Айнтрахтом з рахунком 3:2 у матчі загального етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок обслуговувала суддівська бригада на чолі із швейцарцем Сандро Шерером.
Глава держави опублікував звернення у соціальних мережах, у якому привітав азербайджанський клуб із важливим успіхом та звернув увагу на роботу арбітра.
Від щирого серця вітаю футбольний клуб Карабах із блискучою перемогою над Айнтрахтом на загальному етапі Ліги чемпіонів. Незважаючи на несправедливі та упереджені рішення арбітра, справедливість восторжествувала. Це не перший випадок, коли судді, призначені УЄФА, своїми несправедливими та упередженими рішеннями намагаються перешкодити Карабаху на шляху до перемоги. Сподіваюся, УЄФА пояснить, ким був призначений цей арбітр.
Справедливість і незламний дух є непереможними. Хай живе Карабах.
