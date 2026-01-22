Після зіграних матчів чергового туру Ліги чемпіонів УЄФА кількість команд, які вже не опустяться нижче прохідної зони, зросла до п’ятнадцяти. Ці клуби офіційно продовжать боротьбу в стадії плейоф незалежно від результатів заключних поєдинків основного етапу.

До списку учасників наступної стадії потрапили Реал Мадрид, Баварія, Барселона, Інтер, Ювентус, Спортінг, ПСЖ, Атлетіко, Аталанта. Слід окремо відзначити, що високий рівень стабільності також продемонстрували клуби з Англії — усі представники Прем’єр-ліги вже гарантували собі місце в плейоф (Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенгем, Ліверпуль, Ньюкасл та .Арсенал).

Попри достроковий вихід, боротьба в турнірі триває. Команди продовжують змагатися за місця в першій вісімці загальної таблиці, адже саме ці позиції дозволяють напряму потрапити до 1/8 фіналу без участі в додатковому раунді плейоф. Всі матчі останнього туру відбудуться 28 січня, початок о 22:00 за київським часом.