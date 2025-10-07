Президент Металіста 1925 Богдан Бойко розповів про масштабні зміни у клубі перед стартом сезону УПЛ та звернув увагу на важливу непомітну роботу, яка ведеться всередині команди.

Крім того, Бойко прокоментував призначення Младена Бартуловича головним тренером Металіста 1925 та дав оцінку його діям та результатам у поточному сезоні.

«У нас влітку відбулися кадрові зміни – прийшов новий головний тренер Младен Бартулович, було по-новому сформовано тренерський штаб, з’явилися нові гравці. Але водночас важливо наголосити: це не просто ефект короткострокових рішень. У клубі вже понад два роки ведеться систематична робота, спрямована на те, щоб вибудувати злагоджену структуру в кожній складовій діяльності ФК Металіст 1925. Ми приділяємо увагу всім напрямкам: спортивному, адміністративному, медійному, аналітичному – нічого не залишаємо поза увагою. Саме така послідовна, щоденна робота формує той фундамент, який зараз дає результат. Ще з нашого першого спілкування з Младеном Бартуловичем ми побачили, що його підхід збігається з нашим баченням розвитку клубу. Він чітко розуміє, як має працювати команда, володіє глибоким баченням гри, не боїться брати на себе відповідальність і має системне мислення. Але не менш важливими є його особисті якості. Із самого початку стало зрозуміло, що він – саме та людина, з якою нам комфортно працювати: близький нам за цінностями, у ставленні до людей, до футболу, до роботи. Проміжні результати нового сезону лише підтверджують правильність цього вибору», - сказав Бойко для клубної пресслужби.

