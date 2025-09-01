Експерт з італійського футболу, скаут по Серії А Алекс Великих в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT озвучив завдання Полісся після вильоту від Фіорентини з Ліги конференцій.

УПЛ зараз стане для Полісся основним турніром й його результати повинні зростати разом з вимогами до гравців Полісся – вигравати, вигравати й вигравати. Це на мій погляд повинен вкладати президент у список вимог щоденної роботи футболістів клубу.

Ротань це тренер з ідеями побудови, він буде прагнути виконати завдання потрапити в трійку за результатами сезону. Але такому тренеру повинна бути міцна сильна підтримка спортивного керівника/директора – людини, яка чітко зможе показати гравцям що вектор клубу завдає президент, тренер втілює власну ідею, а гравці відповідають за реалізацію й в цьому процесі всі в одному глісері відповідають за результат сезону від зараз й до червня.

Це молодий амбітний проект з гарними фінансовими можливостями. Видно, що президент Буткевич любить футбол, навіть горить футболом, й це приємно. Але як у будь-якого молодого проекту є питання набуття досвіду - й виступи в єврозмаганнях стали таким моментом – висновки зроблені – дистанції, години, енергія все це вже буде враховано для наступного виступу Полісся в єврокубках, а це відбудеться з таким президентом на всі 100%.

Тут навіть можна провести паралелі між власниками Полісся та Фіорентини. Любов до футболу, батьківське ставлення до гравців, постійне поступове посилення складу й менеджменту, ставка на амбітного тренера з позитивним характером.