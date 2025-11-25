Журналіст Михайло Співаковський в етері ТаТоТаке поділився інформацією про зміни у структурі житомирського Полісся. За його даними, спортивний директор клубу Вячеслав Шевчук перейде у нову роль, пов’язану з розвитком молодіжної вертикалі.

Ще один інсайд – переорієнтація спортивного директора клубу Вячеслава Шевчука, який тепер буде зосереджений на розвитку молодіжного сектора. За моїми даними, його досвід, професіоналізм і порядність зараз затребувані саме в цьому напрямку. Існує конкретне завдання підняти Полісся-2 у Першу лігу. Наскільки я знаю, Буткевич має ще одну особисту мрію. Судячи з усього, її буде втілювати Вячеслав Шевчук – якомога більше житомирських гравців у складі першої команди Полісся, – сказав Співаковський.

Діяльність Шевчука у межах оновленого напряму має бути спрямована на системну підготовку місцевих футболістів, які зможуть посилити основний склад у найближчі роки.

Нагадаємо, в 13-му турі УПЛ Полісся не змогло вдома обіграти Епіцентр (0:0).