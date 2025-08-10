Сергій Стаднюк

У другому турі української Прем'єр-ліги Шахтар на виїзді у драматичному матчі зіграв унічию з Карпатами.

Матч на «нефартовому» для Арди Турана стадіоні Україна розпочався активно: уже на 9-й хвилині Невертон відкрив рахунок, але Карпати швидко відповіли точним ударом Невеса на 18-й хвилині. Донеччани знову вийшли вперед завдяки голу Кауана Еліаса в середині тайму.

Після перерви господарі зуміли забити знову зусиллями Мірошніченка, однак після п’ятихвилинного перегляду VAR через мінімальний офсайд взяття воріт було скасовано — все вирішили лічені сантиметри.

Напруга зростала, і ближче Бруніньйо таки відновив паритет, знову подарувавши Карпатам надію. Проте Шахтар не збирався відпускати перемогу й уже за п’ять хвилин Аліссон утретє вивів «гірників» уперед.

Але й це не змусило господарів знітитися. Компенсований час став справді божевільним. Краснопір знову зрівняв рахунок для «зелено-білих». А після цього 18-річний Домчак здійснив шалений сейв після удару просто в кут зі штрафного від Судакова.

Шахтар набрав чотири очки і втратив шанси наздогнати Динамо та Колос у турнірній таблиці. Карпати набрали перший пункт до заліку.

УПЛ, другий тур

Карпати – Шахтар 3:3

Голи: Невес, 18, Бруніньйо, 77, Краснопір, 90+1 – Невертон, 9, Кауан Еліас, 23, Аліссон, 82

Карпати: Домчак, Мірошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Танда (Бруніньо, 46), Даміан, Альварес, Чачуа (Федор, 85), Шах (Пауло Вітор, 74), Костенко (Карабін, 74), Ігор Невес (Краснопір, 56)

Шахтар: Різник, Бондар, Марлон (Глущенко, 62), Азаров, Грам (Матвієнко, 78), Конопля, Судаков, Бондаренко, Педріньо (Швед, 46), Невертон (Очеретько, 62), Еліас (Аліссон, 62)

Попередження: Краснопір, Мірошниченко – Азаров, Конопля

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Карпати – Шахтар.