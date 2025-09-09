Журналіст — про рішення ПСЖ купити Забарного: «Це марнотратство»
П'єр Менес вважає, що за Іллю заплатили занадто багато
близько 2 годин тому
Французький спортивний оглядач П'єр Менес висловився про захисника ПСЖ Іллю Забарного.
«Ще зарано судити про Забарного, він – молодий. Але я вважаю, що заплатити за нього 65 млн євро – це марнотратство. Його справді розгромили, коли збірна Франції забивала другий гол українцям, але нам доведеться почекати, щоб по-справжньому оцінити його», – заявив Менес у своєму власному блозі.
Український футболіст перебрався до паризького клубу з англійського Борнмута за 63 мільйони євро, а ще до трьох мільйонів його колишній клуб зможе отримати бонусами. Контракт Забарного із ПСЖ розрахований до літа 2030 року.
Раніше Забарний оцінив поразку збірної України у відборі до ЧС-2026 від Франції.
