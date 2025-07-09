Павло Василенко

Погані погодні умови створили проблеми для Реала: літаку мадридського клубу довелося довго кружляти через сильний шторм у Ньюарку та Нью-Йорку.

Літак не міг приземлитися понад дві години. Реал навіть попросив скасувати пресконференцію тренера Хабі Алонсо. ФІФА доклала всіх зусиль, щоб допомогти мадридському клубу, і літак зміг приземлитися якнайшвидше.

Незадовго до 5:00 ранку за центральноєвропейським часом саме з іспанським грандом приземлився в Нью-Йорку, де сьогодні ввечері вони зустрінуться з ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Матч відбудеться на стадіоні «MetLife Stadium» в Іст-Ратерфорді, а переможець зіграє у фіналі з Челсі.

ПСЖ прибув до Нью-Йорка рано вранці і вчора провів тренування в Ратгерському університеті.