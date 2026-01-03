Сергій Разумовський

Завершилися матчі 17-го туру французької Ліги 1.

Ліон на виїзді переграв Монако. Гості відкрили рахунок на 38-й хвилині завдяки Шулцу, але наприкінці тайму монегаски відігралися – Кулібалі забив у компенсований час. Після перерви Монако навіть мав шанс вийти вперед, однак гол Керера скасували через офсайд, і майже одразу Ліон знову повів – Шулц оформив дубль. На 70-й хвилині Монако ще й залишився в меншості через вилучення Мамаду Кулібалі, а крапку в матчі поставив Абнер Вінісіус – 1:3.

Поєдинок Ніцца – Страсбур завершився нічиєю 1:1: гості вийшли вперед уже на 13-й хвилині, коли Панічеллі реалізував пенальті. Після перерви господарі додали й зрівняли рахунок голом Ваї, проте вирвати перемогу жодній із команд не вдалося. Український захисник Страсбура Едуард Соболь знову не вийшов на поле.

Лілль удома програв Ренну 0:2, причому ключовий момент стався дуже рано – господарі залишилися вдесятьох після вилучення Александру. Перевагу в реалізації Ренн втілив уже після перерви: на 49-й хвилині рахунок відкрив Франковскі, а Мерлен подвоїв перевагу гостей, зафіксувавши підсумкові 0:2.

Лілль набрав 32 очки і наздогнав Марсель, але Олімпік має матч у запасі. Ліон і Ренн (по 30) – п'ятий і шостий, Страсбур (24) – сьомий, Монако (23) – лише дев'ятий.

Ліга 1, 17-й тур

Монако – Ліон 1:3

Голи: Кулібалі, 45+4 – Шулц, 38, 57, Абнер Вінісіус, 79

Вилучення: Мамаду Кулібалі, 70

Ніцца – Страсбур 1:1

Голи: Ваї, 54 – Панічеллі, 13 (пен.)

Лілль – Ренн 0:2

Голи: Франковскі, 49, Мерлен, 56

Вилучення: Александру, 13 (Лілль)