«Приймаю цей виклик із гордістю»: Аморім емоційно прокоментував призначення в Мілан
Новий головний тренер «ервоно-чорних відзначив неймовірну історію клубу
14 хвилин томуПідписатися в
Новоспечений головний тренер Мілана Рубен Аморім поділився першими емоціями після призначення на посаду. Португальський фахівець зазначив, що робота з італійським грандом є для нього особливим викликом, про який він мріяв протягом кар'єри. Слова наводить пресслужба команди.
Є амбіції, які залишаються з тобою протягом усієї кар’єри, і тренувати Мілан завжди було однією з моїх. Я чудово знаю, що означає цей Клуб: історія, престиж та неймовірна армія вболівальників по всьому світу.
Це виклик, який я приймаю з гордістю та ентузіазмом, повністю усвідомлюючи, що уособлюють ці кольори. Мені вже не терпиться розпочати роботу та щодня відчувати пристрасть, яка рухає Міланом.
Офіційно: Рубен Аморім став головним тренером Мілана.
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