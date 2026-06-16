Новоспечений головний тренер Мілана Рубен Аморім поділився першими емоціями після призначення на посаду. Португальський фахівець зазначив, що робота з італійським грандом є для нього особливим викликом, про який він мріяв протягом кар'єри. Слова наводить пресслужба команди.

Є амбіції, які залишаються з тобою протягом усієї кар’єри, і тренувати Мілан завжди було однією з моїх. Я чудово знаю, що означає цей Клуб: історія, престиж та неймовірна армія вболівальників по всьому світу.

Це виклик, який я приймаю з гордістю та ентузіазмом, повністю усвідомлюючи, що уособлюють ці кольори. Мені вже не терпиться розпочати роботу та щодня відчувати пристрасть, яка рухає Міланом.