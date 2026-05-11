Денис Сєдашов

У матчі 33-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на власному полі здобув непросту перемогу над Брестом.

Перша половина гри пройшла без результативних дій. Після перерви тиск господарів посилився, проте рахунок залишався незмінним до виходу на заміну Дуе. Саме його точний удар у другому таймі став вирішальним і приніс чинним чемпіонам три очки.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний з’явився у стартовому складі. Українець провів на полі весь матч.

Ліга 1. 33-й тур

ПСЖ – Брест – 1:0

Гол: Дезіре Дуе, 82

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 73 очки та зміцнив лідерство у турнірній таблиці. Наразі парижани випереджають найближчого переслідувача, Ланс, на шість пунктів.