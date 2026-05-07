UEFA назвав ім'я найкращого гравця матчу-відповіді півфіналу ЛЧ Баварія – ПСЖ
Ним став еквадорський захисник парижан
близько 3 годин тому
Вільян Пачо / Фото - Yahoo
Найкращим гравцем матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Баварія – ПСЖ (1:1) визнано центрального захисника парижан Вільян Пачо. Про це повідомив офіційний сайт UEFA.
24-річний еквадорець вийшов у стартовому складі. Він провів повний матч на арені в Мюнхені.
Парижани вийшли у фінал турніру, де зіграють з Арсеналом. Вони пройшли Баварію – 5:4, 1:1.
Нагадаємо, вперше в історії у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться два іспанські тренери.
