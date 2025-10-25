ПСЖ може підписати голкіпера збірної України
Футболіст цікавий європейському гранду
25 хвилин тому
Фото - Getty Images
ПСЖ розглядає можливість підписання воротаря Бенфіки та збірної України Анатолія Трубіна у випадку, якщо росіянин Матвій Сафонов залишить команду. Про це повідомляє PSG Inside.
Зазначається, що у Парижі вважають, що наявність двох висококласних голкіперів допоможе боротися за найвищі завдання.
Анатолій Трубін в цьому сезоні відіграв 14 поєдинків за Бенфіку (10 пропущених голів, вісім кліншитів).
Нагадаємо, що за ПСЖ грає Ілля Забарний, який перейшов до паризького клубу цього літа.
