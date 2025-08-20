Головний тренер Пари Сен-Жермен Луїс Енріке розглядає центрбека Іллю Забарного як варіант на позицію правого захисника — щоб убезпечити команду від перевантаження Ашрафа Хакімі, який цього сезону виступатиме за свою національну збірну у Кубку африканських націй, повідомляє Foot Mercato з посиланням на Le Parisien.

Хакімі уже відіграв багато матчів і може пропустити періоди через участь у міжнародних змаганнях. Крім Забарного, серед альтернатив на цю позицію залишаються Уоррен Заїр-Емері і Жоау Невеш, але Енріке бачить у Забарному перспективний третій варіант.

У минулому сезоні 22-річний українець зіграв за Борнмут 39 матчів, віддав одну результативну передачу.

У першому турі французької Ліги 1 ПСЖ з Забарним у центрі оборони обіграв Нант (1:0).