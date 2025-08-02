ПСЖ активно займається пошуком нового клубу для російського голкіпера Матвія Сафонова. За інформацією французького ресурсу Paristeam.fr, столичний клуб уже запропонував трансфер турецькому Галатасараю.

Стамбульська команда справді розглядає можливість запрошення Сафонова, проте поки що не поспішає з остаточним рішенням. Головним пріоритетом для турків залишається воротар Манчестер Сіті Едерсон. У разі невдачі у переговорах із бразильцем, у Галатасараї готові повернутися до варіанту з росіянином.

Причиною, через яку парижани прагнуть позбавитися Сафонова, стали їхні переговори з Борнмутом щодо українського захисника Іллі Забарного. Взимку Забарний відмовився від переходу до ПСЖ саме через присутність російського футболіста у складі. Зараз клуб прагне усунути цю перешкоду, щоб прискорити потенційну угоду, яка може коштувати французам значну суму.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ закрив трансфер Іллі Забарного.