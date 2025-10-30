Матч між ПСЖ та Лор'яном (1:1) затьмарив неприємний епізод. На 61-й хвилині зустрічі молодий нападник парижан Дезіре Дуе впав на газон, схопившись за праве стегно.

20-річний футболіст, який нещодавно відновився після травми, не зміг залишити поле самостійно. Медичний штаб виніс його на ношах, а сам гравець не стримував сліз, що може свідчити про серйозний характер ушкодження.

Для ПСЖ цей момент став подвійним ударом – команда не зуміла втримати перемогу. На 49-й хвилині Нуну Мендеш вивів парижан вперед після передачі того самого Дуе, проте Лор'ян незабаром відновив рівновагу.

Втрата Дезіре Дуе, що набрав відмінну форму, стала неприємним ударом для Луїса Енріке, особливо з урахуванням наближення важливих поєдинків.