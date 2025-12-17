Мессі відвідав заповідник дикої природи в Індії та отримав годинник вартістю більше мільйона доларів
Аргентинець спостерігав за тваринами та помолився у храмі
близько 2 годин тому
Аргентинський нападник Інтер Майамі Ліонель Мессі під час перебування в Індії відвідав Вантару — центр порятунку, реабілітації та збереження дикої природи, розташований у місті Джамнагар, штат Гуджарат.
Футболіст прибув до заповідника у вівторок, 16 грудня, на запрошення родини відомого індійського промисловця Мукеша Амбані. Під час візиту Мессі спостерігав за різними дикими тваринами, зокрема тиграми, слонами та левами, а також поспілкувався зі співробітниками природоохоронних служб і доглядачами.
Окрім цього, зірковий аргентинець помолився в храмі, який розташований на території Вантари.
Варто зазначити, що це був завершальний етап першого туру Мессі Індією. Протягом поїздки нападник побував у чотирьох містах — Мумбаї, Нью-Делі, Хайдарабаді та Калькутті.
Після публікації фотографій із заповідника уважні вболівальники звернули увагу на дорогий аксесуар на руці футболіста. Мессі був помічений у годиннику Richard Mille RM 003-V2, вартість якого перевищує 1,1 мільйона доларів. За інформацією джерел, цей годинник аргентинцю подарував Анант Амбані — син найбагатшої людини Індії. У світі існує лише 12 екземплярів цієї моделі, що робить її надзвичайно рідкісною.
Також стало відомо, за кого голосував Мессі під час визначення лауреатів премії The Best від ФІФА.
Поділитись