Аргентинський нападник Інтер Майамі Ліонель Мессі під час перебування в Індії відвідав Вантару — центр порятунку, реабілітації та збереження дикої природи, розташований у місті Джамнагар, штат Гуджарат.

Футболіст прибув до заповідника у вівторок, 16 грудня, на запрошення родини відомого індійського промисловця Мукеша Амбані. Під час візиту Мессі спостерігав за різними дикими тваринами, зокрема тиграми, слонами та левами, а також поспілкувався зі співробітниками природоохоронних служб і доглядачами.

Окрім цього, зірковий аргентинець помолився в храмі, який розташований на території Вантари.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi praying to the Indian deity, Lord Hanuman. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/NLYFJ3GEQr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 16, 2025

Варто зазначити, що це був завершальний етап першого туру Мессі Індією. Протягом поїздки нападник побував у чотирьох містах — Мумбаї, Нью-Делі, Хайдарабаді та Калькутті.

Після публікації фотографій із заповідника уважні вболівальники звернули увагу на дорогий аксесуар на руці футболіста. Мессі був помічений у годиннику Richard Mille RM 003-V2, вартість якого перевищує 1,1 мільйона доларів. За інформацією джерел, цей годинник аргентинцю подарував Анант Амбані — син найбагатшої людини Індії. У світі існує лише 12 екземплярів цієї моделі, що робить її надзвичайно рідкісною.

🇮🇳⌚️ While in India, Lionel Messi was presented with an exceptionally rare Richard Mille RM 003 V2 “Asia Edition,” gifted by Anant Ambani.



Considered one of Richard Mille’s earliest and most legendary creations, the timepiece is valued at approximately $1.1M on the market. pic.twitter.com/KzvIEotTjI — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025

