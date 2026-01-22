Надія Кіченок вдало стартувала на парному Australian Open-2026
Українка зупинила господарок кортів
близько 1 години тому
Надія Кіченок / Фото - Суспільне
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у другий раунд Australian Open в парному розряді.
У дуеті з японкою Макото Ніномією на старті турніру вони з рахунком 6:4, 6:2 обіграли австралійок Емерсон Джонс і Астру Шарму.
Матч тривав 55 хвилин. Надія та Макото не подавали навиліт, припустились 5 подвійних помилок, реалізували 4/7 брейк-пойнтів. Також на їхньому рахунку 26 віннерів та 25 невимушених помилок.
У другому колі Кіченок і Ніномія зустрінуться з Еллен Перес та Демі Схюрс.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола Australian Open-2026.
