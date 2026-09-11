Рафінья визнаний найкращим гравцем серпня в Ла Лізі
Капітан Барселони забив 5 голів та зробив асист у трьох матчах
Капітан Барселони Рафінья визнаний найкращим гравцем Ла Ліги за підсумками серпня. Про це повідомляє пресслужба іспанського чемпіонату.
У минулому місяці бразильський форвард взяв участь у трьох матчах Ла Ліги, відзначившись п'ятьма голами та однією результативною передачею. Нападник оформив дублі у поєдинках проти Ельче (5:0) та Райо Вальєкано (5:2), а також забив у ворота Атлетика з Більбао (2:0).
Контракт гравця з каталонським клубом розрахований до літа 2028 року.
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