Рафінья: «Якби він не прийшов у команду, я б залишив Барселону»
Бразильський легіонер зізнався після фіналу Суперкубка Іспанії
близько 1 години тому
Нападник Барселони Рафінья прокоментував перемогу каталонського клубу над мадридським Реалом з рахунком 3:2 у фіналі Суперкубка Іспанії. Бразилець став одним із головних героїв зустрічі, оформивши дубль та забивши вирішальний м’яч.
Я не став би говорити, що це мої найкращі моменти в сезоні — я дуже вимогливий до себе. Можу лише сказати, що завжди віддаюся команді, допомагаю і в обороні, і в атаці, роблю те, на що здатний. У нас багато молодих гравців, і таке мислення та постійне бажання перемагати є надзвичайно важливими для клубу. Ми будемо боротися за трофеї. Одягаючи цю футболку, головною метою має бути здобуття титулів. Ми працюємо саме в цьому напрямку. Найважливіше сьогодні — те, що команда вийшла на другий тайм зібраною. Ми зробили те, що було потрібно Гансі Фліку. Якщо чесно, якби він не прийшов у команду, я б залишив Барселону. Він усе змінив і сказав мені, що я буду важливим гравцем — а це саме те, що потрібно футболісту, це впевненість, — передає слова Рафіньї Barca Universal.
За підсумками фіналу Суперкубка Іспанії Рафінья був визнаний найкращим гравцем матчу. У поточному сезоні бразилець провів 17 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 11 м’ячів та віддав чотири результативні передачі.