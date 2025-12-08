Колишній оборонець ПСЖ та Реала Серхіо Рамос офіційно розпрощався з Монтерреєм. Про відхід ветерана повідомив інсайдер Фабріціо Романо, зазначивши, що гравець твердо налаштований повернутися до Європи вже найближчим часом.

Головна мета досвідченого захисника — повернутися у поле зору тренерського штабу збірної Іспанії та спробувати потрапити до заявки на чемпіонат світу, який наступного літа відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення про можливий інтерес Інтера до іспанця. Востаннє Рамос виступав у Європі за Севілью. За національну команду Іспанії він провів 180 матчів та забив 23 голи, залишаючись одним із найрезультативніших захисників у її історії.

Нагадаємо, за результатами жеребкування мундіалю, збірна Іспанії потрапила у групу H, там на неї чекають Уругвай, Саудівська Аравія та Кабо-Верде.