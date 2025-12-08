Серхіо Рамос залишив Монтеррей та хоче потрапити в заявку збірної Іспанії на ЧС-2026
39-річний захисник прагне отримати шанс, граючи у Європі
12 хвилин тому
Колишній оборонець ПСЖ та Реала Серхіо Рамос офіційно розпрощався з Монтерреєм. Про відхід ветерана повідомив інсайдер Фабріціо Романо, зазначивши, що гравець твердо налаштований повернутися до Європи вже найближчим часом.
Головна мета досвідченого захисника — повернутися у поле зору тренерського штабу збірної Іспанії та спробувати потрапити до заявки на чемпіонат світу, який наступного літа відбудеться у США, Канаді та Мексиці.
Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення про можливий інтерес Інтера до іспанця. Востаннє Рамос виступав у Європі за Севілью. За національну команду Іспанії він провів 180 матчів та забив 23 голи, залишаючись одним із найрезультативніших захисників у її історії.
Нагадаємо, за результатами жеребкування мундіалю, збірна Іспанії потрапила у групу H, там на неї чекають Уругвай, Саудівська Аравія та Кабо-Верде.
