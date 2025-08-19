Нападник Барселони Маркус Рашфорд поділився думкою про головного тренера каталонського клубу Хансі Фліка.

Він дуже комунікабельний і прямолінійний, що особливо важливо, коли в команді багато молодих гравців.

Ханс-Дітер Флік дуже мотивований, щоб перевершити результат минулого сезону, тому я думаю, що команда досягне успіху.

Він особливий тренер, який знає, як працювати з особливими футболістами, – сказав Рашфорд у коментарі Diario Sport.