Рашфорд: «Флік – особливий тренер»
Новий нападник Барселони вірить, що команда зможе перевершити результати минулого сезону
близько 1 години тому
Нападник Барселони Маркус Рашфорд поділився думкою про головного тренера каталонського клубу Хансі Фліка.
Він дуже комунікабельний і прямолінійний, що особливо важливо, коли в команді багато молодих гравців.
Ханс-Дітер Флік дуже мотивований, щоб перевершити результат минулого сезону, тому я думаю, що команда досягне успіху.
Він особливий тренер, який знає, як працювати з особливими футболістами, – сказав Рашфорд у коментарі Diario Sport.
Нагадаємо, у минулому сезоні Барселона здобула три титули – Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.