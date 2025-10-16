Два «Класичних» за п'ять днів! Визначилася дата матчу Динамо – Шахтар
Після цього команди ще зіграють між собою в УПЛ
38 хвилин тому
Дирекція щодо проведення Кубка України затвердила календар матчів 1/8 фіналу сезону 2025/2026. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
У поточному розіграші брали або беруть участь 68 команд, серед них 21 аматорська. До стадії 1/8 фіналу вийшли колективи, що перемогли на етапі 1/16 фіналу. Центральний матч наступної стадії між Динамо та Шахтарем відбудеться 29 жовтня.
🗓 Кубок України, 1/8 фіналу
28.10.2025
Чернігів – Лісне (Київ) 12:00
Буковина (Чернівці) – Нива (Тернопіль) 14:30
29.10.2025
Вікторія (Суми) – Інгулець (Петрове) 12:00
ЛНЗ (Черкаси) – Рух (Львів) 14:30
Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк) 18:00
30.10.2025
Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Фенікс–Маріуполь (Маріуполь) 12:00
Металіст 1925 (Харків) – Агробізнес (Волочиськ) 17:00
31.10.2025
Локомотив (Київ) – Нива (Вінниця)
Переможець у кожній парі визначається в одному матчі. У разі нічийного результату в основний час одразу призначається серія пенальті.
Нагадаємо, раніше визначилася дата матчу між Шахтарем та Динамо в УПЛ.
