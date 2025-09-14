Павло Василенко

Суперечки в Ла Лізі повернулися з повною силою після червоної картки Діна Хейсена з Реала в матчі з Реал Сосьєдадом (2:1). У Мадриді вважають, що вилучення захисника було незаслуженим, оскільки в цьому випадку він не був останнім в обороні.

У зв'язку з цим, Реал оголосив через клубне телебачення, що їхнє терпіння вичерпалося, і вони готують заяву для подання до ФІФА.

«Він міститиме суддівські помилки, яких арбітри допустили в перших чотирьох турах Ла Ліги , а також минулого сезону у поєдинках з Реалом», – заявили в мадридському клубі.

Напруженість загострилася під час прямої трансляції матчу з Сан-Себастьяна на клубному телебаченні. На 32-й хвилині Хейсен сфолив на Оярсабалі, і рефері Хесус Хіль Мансано показав йому пряму червону картку, вважаючи його останнім у захисті, хоча Мілітао знаходився лише за кілька метрів. З кімнати VAR Фігероа Васкес вирішив не викликати головного рефері для перегляду ситуації на моніторі.

Після цього рішення телекоментатори Реала різко розкритикували дії обох суддів.

«Ця Ла Ліга – ганьба через те, що ми щойно побачили. Реал Мадрид залишився у меншості. Хайсена вилучили з поля, а тренера Хабі Алонсо попередили, очевидно, тому що він обурений, як і всі мадридці. Це ганебне змагання».

Обурення продовжувало зростати.

«Вони знову спотворили реальність. Вони перетворили ситуацію, яка не підлягає інтерпретації, на таку, як вони зробили того дня з Ардою Гюлером. Побачимо, коли речник Суддівської комісії знову вийде, щоб проаналізувати і цю ситуацію. У будь-якому разі, навіть якщо вони визнають очевидну помилку, це не матиме жодної користі. Хайсен не останній, але вони спотворюють реальність, щоб виправдати такі речі. Наслідки? Ми їх побачимо, але вони фальсифікували реальність».

У перерві в тій самій трансляції показали відео двох арбітрів з матчів Реала минулого сезону – спочатку Хіла Мансано, а потім севільця, відповідального за VAR.

«Після того, що сталося в Сан-Себастьяні, та попередніх дій Хіла Мансано та Фігероа Васкеса, які ми щойно бачили, найсправедливішим було б видати заборонний наказ для цих двох осіб».

Ці скарги під час трансляції були лише прелюдією до новин, оголошених самим каналом. Реал подасть скаргу до найвищого органу світового футболу (ФІФА), щоб можна було вжити заходів та проаналізувати те, що відбувається, заявили в клубі.