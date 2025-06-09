Реал має намір підписати гравця збірної Іспанії. На футболіста претендує також Арсенал

Павло Василенко

До недавнього часу здавалося майже безсумнівним, що Мартін Субіменді стане новим гравцем Арсенала. Однак Marca стверджує, що гравець збірної Іспанії може передумати і вибрати Реал Мадрид.

Півзахисник вже багато років є лідером Реал Сосьєдада. Однак все вказує на те, що незабаром він спробує свої сили в топ-клубі.

Арсенал вже деякий час доглядає за гравцем. Нещодавно інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що півзахисник досяг угоди з «канонірами».

Лондонці повинні були активувати пункт про викуп, включений в поточний контракт гравця. Йдеться про 60 мільйонів євро.

Як виявилося, питання ще не вирішено. Реал вирішив вступити в боротьбу за півзахисника. Новий головний тренер мадридців Хабі Алонсо хотів би бачити гравця в складі своєї команди. Джерело стверджує, що трансфер все ще відкритий.

Субіменді провів 48 матчів за Реал Сосьєдад у сезоні 2024/25, забивши два м'ячі і віддавши дві гольові передачі. Transfermarkt оцінює його в 60 млн євро.