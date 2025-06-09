Реал має намір підписати гравця збірної Іспанії. На футболіста претендує також Арсенал

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близько 5 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

До недавнього часу здавалося майже безсумнівним, що Мартін Субіменді стане новим гравцем Арсенала. Однак Marca стверджує, що гравець збірної Іспанії може передумати і вибрати Реал Мадрид.

Півзахисник вже багато років є лідером Реал Сосьєдада. Однак все вказує на те, що незабаром він спробує свої сили в топ-клубі.

Арсенал вже деякий час доглядає за гравцем. Нещодавно інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що півзахисник досяг угоди з «канонірами».

Лондонці повинні були активувати пункт про викуп, включений в поточний контракт гравця. Йдеться про 60 мільйонів євро.

Як виявилося, питання ще не вирішено. Реал вирішив вступити в боротьбу за півзахисника. Новий головний тренер мадридців Хабі Алонсо хотів би бачити гравця в складі своєї команди. Джерело стверджує, що трансфер все ще відкритий.

Субіменді провів 48 матчів за Реал Сосьєдад у сезоні 2024/25, забивши два м'ячі і віддавши дві гольові передачі. Transfermarkt оцінює його в 60 млн євро.

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