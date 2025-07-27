Тренер європейського гранду відреагував на чутки про інтерес до Луніна
Фахівець дав відверту відповідь
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Головний тренер турецького Галатасарая Окан Бурук прокоментував чутки щодо інтересу до українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.
«Ми не вели жодних переговорів з Луніним. Є багато альтернатив, можливо їх буде ще більше. Ми хочемо завершити це якнайшвидше і зараз працюємо над цим питанням», – сказав Окан Бурук у коментарі виданню sporx.
Українець у сезоні 2024/25 зіграв за мадридців 12 поєдинків у всіх офіційних турнірах: 19 пропущених м’ячів, чотири на «нуль».
Контракт Луніна з Реалом діє до 30 червня 2030 року.
Портал Transfermarkt оцінює 26-річного голкіпера в 18 мільйонів євро.