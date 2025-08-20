Реал оновив рекорд чемпіонату Іспанії після перемоги над Осасуною
Солідний показник мадридського клубу
43 хвилини тому
Фото: Реал
Мадридський Реал успішно розпочав новий сезон Ла Ліги, здобувши мінімальну перемогу над Осасуною (1:0). Єдиний гол у поєдинку забив Кіліан Мбаппе.
Як повідомляє Opta, цей результат дозволив вершковим встановити новий рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю сезонів поспіль без поразок у стартових турах.
Королівський клуб уже 17 років поспіль не знає невдач на старті. Востаннє Реал програвав у першому турі ще в кампанії 2008/09, поступившись Депортіво з рахунком 1:2.
Колишнє досягнення клубу складало 16 сезонів поспіль - з 1961 по 1977 роки.
