Хабі Алонсо: «Мбаппе дуже мотивований у Реалі»
Гол Кіліана приніс перемогу королівському клубу над Осасуною
33 хвилини тому
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився думкою про настрій нападника Кіліана Мбаппе на старті нового сезону.
Після того першого сезону Кіліан тепер серйозно хоче більшого — це відчувається, коли з ним спілкуєшся і коли працюєш разом. Можна побачити, що він справді дуже-дуже мотивований, — наводить слова Алонсо АS.
Минулого сезону Мбаппе провів 59 матчів у всіх турнірах, забив 44 голи та зробив п’ять результативних передач. Його контракт із Реалом чинний до літа 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить 180 мільйонів євро.
У першому турі іспанської першості Реал вдома переміг Осасуну (1:0) завдяки голу з пенальті у виконанні Мбаппе.