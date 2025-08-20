Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився думкою про настрій нападника Кіліана Мбаппе на старті нового сезону.

Після того першого сезону Кіліан тепер серйозно хоче більшого — це відчувається, коли з ним спілкуєшся і коли працюєш разом. Можна побачити, що він справді дуже-дуже мотивований, — наводить слова Алонсо АS.

Минулого сезону Мбаппе провів 59 матчів у всіх турнірах, забив 44 голи та зробив п’ять результативних передач. Його контракт із Реалом чинний до літа 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить 180 мільйонів євро.

У першому турі іспанської першості Реал вдома переміг Осасуну (1:0) завдяки голу з пенальті у виконанні Мбаппе.