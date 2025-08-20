Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе поділився враженнями після перемоги у матчі 1-го туру Ла Ліги проти Осасуни, який завершився з рахунком 1:0.

Для нас було дуже важливо розпочати домашній матч з перемоги. Ми розуміли, що буде непросто. У Осасуни був чіткий план дій, і вони чекали на нашу помилку. У першому таймі в нас не було вільного простору, але у другому ми швидко знайшли спосіб забити. У нас було більше моментів, і ми краще контролювали гру. Ми сподівалися забити другий гол, але це не вдалося. Тим не менш ми задоволені перемогою і прагнемо до нових досягнень.

Я почуваюся чудово, але головне — постійно допомагати команді. В атаці, в обороні, а решта додасться. Якщо я буду налаштований підтримувати команду, ми зможемо перемагати, — передає слова Мбаппе Marca.