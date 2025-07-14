За повідомленням авторитетного трансферного експерта Фабріціо Романо, Альваро Каррерас завершив перехід з лісабонської Бенфіки до мадридського Реала. Офіційне оголошення про трансфер очікується протягом дня.

23-річний іспанський крайній захисник провів вражаючий минулий сезон, взявши участь у 52 матчах у всіх турнірах. У цих іграх він відзначився 4 голами та 5 результативними передачами, демонструючи хороший атакуючий потенціал для захисника.

Сума угоди може досягати 50 мільйонів євро, які будуть сплачені частинами. Це значно перевищує його оціночну вартість у 35 мільйонів євро за версією Transfermarkt.

Каррерас стане важливим придбанням для Реалу, де зможе конкурувати за місце основного лівого захисника.

Також, Реал може придбати Алексіса МакАлістера з Ліверпуля за 100 млн євро.