Головний тренер Реалу Хаві Алонсо планує серйозно підсилити склад команди. За інформацією Fichajes, основнию трансферною ціллю наставника став півзахисник Ліверпуля Алексіс МакАлістер.

Алонсо вважає аргентинця ідеальним гравцем для посилення середньої лінії. Однак для реалізації трансферу Реалу, ймовірно, доведеться продати одного з гравців – наприклад, Родріго або іншого футболіста.

За МакАлістера мадридці готові заплатити близько 100 мільйонів євро. Сума може зрости за рахунок доходів від майбутніх продажів.

26-ріний аргентинець має контракт з Ліверпулем до літа 2028 року, тому переговори можуть бути непростими.