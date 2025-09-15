Реал підписав новий контракт з голкіпером
Угода з Тібо Куртуа укладена до 2027 року
Мадридський Реал домовився про продовження контрактів одразу з двома гравцями.
Як повідомляє DefensaCentral, нова угода з бельгійським голкіпером Тібо Куртуа розрахована до 2027 року, а з марокканським півзахисником Браїмом Діасом – до 2030-го. Документи вже підписані, але клуб поки що не робить офіційної заяви.
Цікаво, що у основного конкурента Куртуа за місце у воротах українця Андрія Луніна контракт з Реалом діє до 30 червня 2030 року.
Раніше повідомлялося, що в Реалі визначилися, в якому турнірі гратиме Лунін.
