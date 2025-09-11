Український воротар Реала Андрій Лунін міг покинути клуб перед закриттям літнього трансферного вікна

За інформацією іспанського порталу Madridistareal, влітку Лунін отримав кілька пропозицій про перехід, але вирішив їх відхилити. Футболіст має намір залишатися в Мадриді і боротися за місце у складі, очікуючи на свій шанс.

Андрій розраховує отримувати ігровий час протягом сезону, особливо якщо головний голкіпер Тібо Куртуа зіткнеться із травмою чи дискваліфікацією. У клубі також дали зрозуміти, що для Луніна головним турніром стане Кубок Іспанії.

Після трьох турів нового сезону Реал набрав дев'ять очок та впевнено лідирує у таблиці Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Лунін відновився від травми.