У суботу, 1 листопада, в рамках 11 туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал на своєму полі прийме Валенсію.

За кілька днів до матчу головний тренер Реала Хабі Алонсо вирішив включити до стартового складу голкіпера збірної України Андрія Луніна. Планується, що основний воротар Тібо Куртуа отримає відпочинок через щільний графік, проте це рішення поки що не остаточне.

Причина сумнівів у тому, що у попередньому поєдинку проти Барселони (2:1) Луніна було вилучено за участь у конфлікті з суперниками, хоча весь матч він провів на лаві запасних.

Алонсо доручив клубу оскаржити дискваліфікацію українця, оскільки Реал вважає, що арбітр припустився помилки щодо Луніна, повідомляє DefensaCentral.

Перемога над Валенсією дозволить мадридцям зміцнити позиції на вершині Ла Ліги та збільшити відрив від Барселони до п'яти очок.