Павло Василенко

З того часу, як Тоні Кроос пішов минулого літа, Реал Мадрид залишився без півзахисника такого рівня. Креативний гравець з чудовим баченням поля та чудовим пасом.

Саме таку роль Родрі грає в Манчестер Сіті та збірній Іспанії, і про нього все частіше говорять на Сантьяго Бернабеу. Той факт, що він досі не продовжив контракт, що закінчується в 2027 році, робить його ще більш привабливим, хоча головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола неодноразово заявляв, що він є ключовим гравцем для нього і не збирається його продавати.

Відсутність Родрі більшу частину минулого сезону через розрив хрестоподібної зв'язки негативно позначилася на грі «міщан», які у сезоні 2024/25 не виграли жодного трофею.

На даний момент відповідь полягає в тому, що Реал не купуватиме півзахисників, доки Родрі не стане доступним. Вони гратимуть із тим, що є, і не підписуватимуть півзахисника, якого хотів Хабі Алонсо. Керівництво мадридського клубу не вважає, що існує більш підходяща п'ятірка захисників, ніж Родрі.

Іспанське видання AS припускає, що Реал готовий заплатити до 200 млн євро, якщо Гвардіола відпустить Родрі в це трансферне вікно, але перехід вірогідніший наступного літа, коли у гравця залишиться лише один рік за контрактом з Манчестер Сіті, і, як вважають, його вартість складе близько 100 млн євро.