Павло Василенко

Реал Мадрид покладає великі надії на Ендріка, але він пропустить початок нового сезону. Бразильський нападник бореться з травмою, через яку він пропустить кілька тижнів.

Ендрік вважається одним із найталановитіших футболістів світу. Реал придбав його у Палмейраса у 2024 році за 47 мільйонів євро.

Бразильський гравець багатообіцяюче розпочав свою європейську кар'єру. Незважаючи на обмежений ігровий час через високу конкуренцію всередині команди, він уже забив сім м'ячів у 37 матчах.

Схоже, найближчим часом йому не вдасться покращити ці показники. Іспанське видання Marca повідомляє, що Ендрік все ще відновлюється після травми. Його повернення до ладу очікується за вісім-десять тижнів, а це означає, що талановитий гравець пропустить весь стартовий сезон Ла Ліги.

Проте ЗМІ наголошують, що керівництво Реалу повністю довіряє гравцю. Майбутній сезон він проведе у складі мадридської команди.

Однак, інформація, надана Marca, не випадкова. Про можливий трансфер Ендріка говорять уже давно. Серед інших інтерес до його послуг проявляв Байєр Леверкузен.

Проте бразильський нападник залишиться у столиці Іспанії і після повного відновлення боротиметься за місце у стартовому складі.