Мадридський Реал втратив одного з ключових гравців оборони Дані Карвахаля після невдалого матчу Ла Ліги проти Атлетіко, що завершився поразкою 2:5.

Після фінального свистка капітан команди пройшов медичне обстеження, яке виявило пошкодження литкового м'яза на правій нозі. Найближчими тижнями захисник перебуватиме під постійним контролем медичного штабу клубу.

За попередніми прогнозами, відновлення Карвахалю займе понад місяць. Наступне випробування для вершкових – зустріч з Кайратом у другому турі Ліги чемпіонів, яка пройде 30 вересня та розпочнеться о 19:45.

Цього сезону Карвахаль встиг взяти участь у семи поєдинках, проте результативними діями поки що не відзначився.