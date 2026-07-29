Павло Василенко

Мадридський Реал зробив перший крок до підписання одного з найкращих півзахисників світу. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, «вершкові» вже розпочали переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Родрі після того, як президент мадридського клубу Флорентіно Перес дав згоду на проведення операції.

Повідомляється, що мадридці готові запропонувати за 30-річного хавбека збірної Іспанії від 50 до 60 мільйонів євро. Водночас англійський клуб, імовірно, вимагатиме значно більшу суму, попри те, що чинний контракт футболіста спливає вже наступного літа.

Родрі залишається одним із ключових гравців Манчестер Сіті, тому переговори обіцяють бути непростими. Водночас інший відомий інсайдер Ніколо Скіра раніше повідомляв, що футболіст уже погодив умови особистого контракту з Реалом. За його даними, сторони домовилися про п'ятирічну угоду.

Тепер успіх трансферу залежатиме від того, чи зможуть клуби знайти компроміс щодо суми компенсації. Якщо домовленості буде досягнуто, Родрі може стати одним із найгучніших придбань Реала цього літа.