Реал Мадрид офіційно відреагував на події, що сталися під час матчу Ліги чемпіонів проти Бенфіки в Лісабоні. Зустріч завершилася мінімальною перемогою іспанського клубу з рахунком 1:0, однак поєдинок було тимчасово призупинено через інцидент за участю Вінісіуса Жуніора.

Під час гри бразильський вінгер повідомив арбітра, що нападник португальської команди Джанлука Престіанні допустив расистське висловлювання на його адресу. Після цього УЄФА розпочав офіційне розслідування.

Футбольний клуб Реал Мадрид оголошує, що сьогодні надав УЄФА всі наявні докази інцидентів, які сталися у вівторок, 17 лютого, під час матчу Ліги чемпіонів, який наша команда провела в Лісабоні проти Бенфіки. Наш клуб активно бере участь у розслідуванні, розпочатому УЄФА у зв’язку з неприйнятними актами расизму, що мали місце під час цього матчу. Реал висловлює вдячність за одностайну підтримку та любов, проявлені до нашого гравця Вінісіуса Жуніора з боку всього футбольного світу. Реал Мадрид продовжить роботу у співпраці з усіма інституціями задля викорінення расизму, насильства та ненависті у спорті та суспільстві, — йдеться в офіційній заяві мадридського клубу.

Розслідування триває, а УЄФА має надати подальші висновки після вивчення всіх матеріалів справи.