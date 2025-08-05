Реал Сосьєдад офіційно оголосив про підписання півзахисника Вулверхемптона Гонсалу Гедеша.

Контракт із 28-річним португальцем розрахований до літа 2028 року, з можливістю автоматичного продовження ще на один сезон. За інформацією порталу Transfermarkt, сума операції склала приблизно 4 мільйони євро.

Минулого сезону Гедеш провів 33 поєдинки, в яких зумів відзначитися п'ятьма голами і стільки ж асистував партнерам.

Раніше хавбек уже мав досвід виступів у чемпіонаті Іспанії, захищаючи кольори Валенсії та Вільярреалу. Загалом у Ла Лізі він відіграв 163 матчі, записавши на свій рахунок 31 забитий м'яч та 30 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін обрав клуб на наступний сезон.