Завершився матч п'ятого туру чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та каталонським Еспаньйолом. Перемогу з рахунком 2:0 здобули підопічні Хабі Алонсо.

На 22-й хвилині рахунок відкрив захисник Едер Мілітао. На початку другого тайму нападник Кіліан Мбаппе подвоїв перевагу Реалу після точної передачі. Французький форвард зміцнив свої позиції у гонці бомбардирів, забивши п'ятий гол у сезоні.

Реал здобув п'яту перемогу у п'яти матчах та очолив турнірну таблицю. Еспаньйол зазнав першої поразки, але зберіг третю позицію.

Ла Ліга, п’ятий тур

Реал Мадрид — Еспаньйол 2:0

Голи: Мілітао, 22, Мбаппе, 47