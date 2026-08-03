Павло Василенко

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо вперше відверто висловився про свій нетривалий період роботи в мадридському Реалі, який завершився його відходом уже через шість місяців.

В інтерв'ю The Athletic іспанський фахівець зізнався, що цей етап залишив у нього болючі спогади, але водночас став важливим уроком.

«На щастя, у мене не було багато шрамів у кар'єрі. Один є, але він гоїться. Тепер, коли все закінчилося, я дуже мотивований і рішуче налаштований насолоджуватися цим новим етапом», – сказав Алонсо.

Тренер наголосив, що після завершення роботи в мадридському клубі багато аналізував власні помилки.

«Коли я озираюся назад, то зосереджуюся на позитивних моментах і аналізую те, що не спрацювало. Я був дуже самокритичним, розмірковував, що міг зробити краще, адже все склалося не так, як я очікував. Саме розчарування допомагають навчатися», – зазначив наставник.

За словами Алонсо, шестимісячна пауза після відходу з Реала також пішла йому на користь.

«Я використав цей час насамперед для себе. Відключився від футболу, майже не дивився матчі та відновив сили. Це допомогло мені повернутися з новою енергією», – пояснив він.

Іспанець також розповів, чому вирішив очолити Челсі. За його словами, ключову роль відіграв потенціал команди та перспективність клубного проєкту.