Павло Василенко

Мадридський Реал найближчим часом офіційно оформить перехід вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. Німецький клуб уже дозволив 19-річному футболісту вирушити до столиці Іспанії для завершення всіх формальностей.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, затримка з оформленням угоди була пов'язана не з переговорами щодо контракту, а з домовленістю між клубами. Реал погодився дати Лейпцигу час на пошук заміни одному зі своїх лідерів.

Повідомляється, що мадридці заплатять за івуарійського вінгера 125 мільйонів євро, а ще 15 мільйонів можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Якщо всі умови буде виконано, загальна сума угоди сягне 140 мільйонів євро, що стане найдорожчим трансфером в історії Реала.

Для «вершкових» це чергове гучне підсилення в рамках масштабної перебудови команди. Раніше клуб уже підписав Бернарду Сілву, Ібраїма Конате, Дензела Дамфріса та Марко Кукурелью.

Минулого сезону Діоманде провів лише один рік у складі Лейпцига, однак цього вистачило, щоб привернути увагу провідних клубів Європи. У підсумку саме Реал виграв боротьбу за перспективного івуарійця.

Новий сезон Ла Ліги мадридський клуб розпочне 22 серпня виїзним матчем проти Еспаньйола.