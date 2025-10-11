Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував феєричну перемогу в матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Я думаю, у нас усі матчі дуже важкі. Перед кожним збором є дуже багато травмованих гравців, на жаль. Але я вдячний, сьогодні хлопці розуміли, для кого ми граємо й віддали на полі всі сили.

З Ісландією завжди дуже важко грати. Я передивився дуже багато їхніх матчів. Особливо вдома вони грають дуже потужно, дають багато боротьби. І сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Потрібно подивитися статистику, але я вважаю, що гравці дійсно віддавали себе. Після того, як рахунок став 3:3, ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і робили все для перемоги.

Нам треба було працювати більш інтенсивно та активно. Але вважаю, сьогодні дуже гарно контролювала м'яч збірна Ісландії. Після пропущеного м'яча вони сильно давили і зрівняли рахунок, але ми потім забили ще двічі. Ми сподівалися і домовлялися з хлопцями грати більш інтенсивно, але суперник не дозволяв цього робити.

Підтримка – супер! Ми дуже вдячні. Ми відчували підтримку, навіть коли рахунок став 3:3, усі підтримували й було приємно. Де б ми не грали, завжди є підтримка українців. Але дуже сподіваємося, що ми повернемося додому й будемо грати для своїх вболівальників в Україні.