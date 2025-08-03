Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков після перемоги у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (1:0) поділився у власному Telegram-каналі враженнями від підтримки на стадіоні в Тернополі. Повідомляється, що на грі були присутні 9 850 глядачів.

Неймовірна підтримка в Тернополі, я кайфую від такої атмосфери в Україні! Якщо я комусь не розписався, то вибачайте , вас 7тис на трибунах, а мене вся команда в автобусі чекає 😂

А на рахунок футболки, маю тільки дві на гру, а вішліст на них десь на декілька років вперед, тому теж не можу всім її віддати! Але я щасливий, що в такі важкі часи, бачу таку кількість людей на трибуні🧡