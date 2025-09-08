Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився з приводу того, що українські клуби не пройшли до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

«Жоден український клуб не вийшов в Лігу чемпіонів вперше за 20 років? Звісно, я був би щасливий, якби всі українські гранди грали у Лізі чемпіонів, але, на жаль, більша частина наших клубів мусить пройти 4 раунди кваліфікації, адже наш клубний коефіцієнт впав.

Якщо ви знаєте, то у нашій країні продовжується війна. І це проблема. Складно грати в таких умовах. Важливо, що наші клуби грають в єврокубках, представляючи Україну. Це дуже важливо. Я сподіваюсь і вірю, що наступного сезону наші клуби гратимуть у Лізі чемпіонів», — сказав Ребров для УАФ.