Захисник збірної України Ілля Забарний після гри першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2) відреагував на отримання нагороди «Лев матчу». Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Дуже приємно, що вболівальники мене цінують та обирають «Левом матчу». Хоча сьогодні, думаю, цей приз заслужив не я. Всі в команді у цьому поєдинку були «левами». У мене такі нагороди більше полюбляє родина. Для мене головне, щоб був результат. Приємний приз, але я прагну більшого.

Дійсно, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Тож маємо, що маємо. Будемо рухатися та налаштовуватися на наступну гру, в якій треба вигравати.

Щодо цього матчу, стовідсотково вважаю, що в нас були моменти. Потрібно було забивати. У другому таймі ми грали набагато спокійніше та надійніше. Головне, що виходили з оборони та створювали моменти. Насправді, хороший матч — були залучені молоді гравці, які вийшли й отримали досвід. Для молодого хлопця виходити й грати на такому рівні — це дорогого коштує. Я радий за них. Вони додали у грі, і це позитивний момент для збірної. У нас хороша перспективна команда.