Забарний – про 0:2 з Францією: «Усі в збірній України були «левами»
Лідер «синьо-жовтих» похвалив партнерів по команді, незважаючи на поразку
20 хвилин тому
Захисник збірної України Ілля Забарний після гри першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2) відреагував на отримання нагороди «Лев матчу». Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Дуже приємно, що вболівальники мене цінують та обирають «Левом матчу». Хоча сьогодні, думаю, цей приз заслужив не я. Всі в команді у цьому поєдинку були «левами». У мене такі нагороди більше полюбляє родина. Для мене головне, щоб був результат. Приємний приз, але я прагну більшого.
Дійсно, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Тож маємо, що маємо. Будемо рухатися та налаштовуватися на наступну гру, в якій треба вигравати.
Щодо цього матчу, стовідсотково вважаю, що в нас були моменти. Потрібно було забивати. У другому таймі ми грали набагато спокійніше та надійніше. Головне, що виходили з оборони та створювали моменти. Насправді, хороший матч — були залучені молоді гравці, які вийшли й отримали досвід. Для молодого хлопця виходити й грати на такому рівні — це дорогого коштує. Я радий за них. Вони додали у грі, і це позитивний момент для збірної. У нас хороша перспективна команда.
У паралельному матчі збірна Ісландії розгромила Азербайджан (5:0) і очолила групу D. Таким чином, Україна поки залишається третьою й зіграє з невдахою поєдинку вже 9 вересня.
