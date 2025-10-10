Колишній наставник національної команди України Йожеф Сабо в ексклюзивному коментарі Sport.ua поділився своєю думкою щодо виступів гравців збірної під керівництвом Сергія Реброва та назвав того, хто наразі найбільше його розчаровує.

– Довбик, – сказав Сабо. – На мою думку, центральний нападник має діяти зовсім по-іншому. Артем дуже мало рухається, ніби прив’язаний до центральних захисників суперника — і все. А в італійських командах центрбеки завжди у русі, тому й форвард має більше відкриватися, отримувати м’яч у динаміці. На жаль, у Довбика цього не бачу. Йому навіть складно втекти від опонента. Зараз він може хіба що добре зіграти головою під час стандартів.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, у Рейк’явіку о 21:45 відбудеться матч Ісландія – Україна у рамках відбору на чемпіонат світу-2026.