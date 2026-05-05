Володимир Кириченко

Матч 27-го туру УПЛ Полтава – Шахтар пройде у Львові. Про це повідомив офіційний сайт полтавського клубу.

«За взаємною згодою сторін та враховуючи участь єдиного представника нашої країни в єврокубках, місце проведення матчу перенесено до Львова».

Гра відбудеться 10 травня на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 15.30.

Полтава у цьому сезоні проводила домашні матчі у Кропивницькому. У випадку перемоги Шахтар стане чемпіоном України. Арена Львів наразі є його домашнім стадіоном в УПЛ.

Напередодні Шахтар вирвав перемогу у матчі з Динамо та відірвався на 10 очок від ЛНЗ.