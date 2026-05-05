Стало відомо, де відбудеться матч, який може принести Шахтарю золото УПЛ
Рішення було прийнято за згодою сторін
близько 1 години тому
Матч 27-го туру УПЛ Полтава – Шахтар пройде у Львові. Про це повідомив офіційний сайт полтавського клубу.
«За взаємною згодою сторін та враховуючи участь єдиного представника нашої країни в єврокубках, місце проведення матчу перенесено до Львова».
Гра відбудеться 10 травня на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 15.30.
Полтава у цьому сезоні проводила домашні матчі у Кропивницькому. У випадку перемоги Шахтар стане чемпіоном України. Арена Львів наразі є його домашнім стадіоном в УПЛ.
Напередодні Шахтар вирвав перемогу у матчі з Динамо та відірвався на 10 очок від ЛНЗ.
