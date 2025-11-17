Результати матчів кваліфікації ЧС-2026 за 17 листопада
Відбулося шість поєдинків
42 хвилини тому
У понеділок, 17 листопада, відбулися шість поєдинків відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року в європейській зоні. Пропонуємо ознайомитися з результатами ігрового дня.
У фінальній частині чемпіонату світу 2026 року зіграють 48 національних збірних. Формат буде розширений: команди поділять на 12 груп по чотири учасники.
До плейоф вийдуть: збірні, що посядуть перші два місця у своїх групах; вісім найкращих команд, які завершать груповий етап на третьому місці. Також на мундіалі з’явиться нова стадія — 1/16 фіналу, яка збільшить кількість матчів у вирішальній частині турніру.
За результатами сьогоднішнього дня Німеччина та Нідерланди кваліфікувалися на чемпіонат світу, отже стали відомі вже 34 збірні, які зіграють на мундіалі.
